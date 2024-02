Palermo | uccide moglie e due figli di 5 e 16 anni | poi si consegna

Dramma familiare in provincia di Palermo. Un uomo di 54 anni ha ucciso, ad Altavilla Milicia, la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi. L'omicidio è ...Strage in provincia di Palermo nella notte. Un uomo di 54 anni di Altavilla Milicia (Palermo) ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra ...Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, intorno alle tre del mattino di domenica. Un’altra figlia, di 17 anni, è riuscita a ...