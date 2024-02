Palermo | uccide moglie e due figli di 5 e 15 anni | poi si consegna

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 54di Altavilla Milicia, alle porte di, ha ucciso lae duedi 5 e 15e poi ha chiamato il 112. Una terzaa di 17è riuscita a fuggire. L'uomo si è fatto trovare dai carabinieri nella vicina Casteldaccia dove è stato arrestato. L'autore della strage, GiovBarreca, muratore, sarebbe un fanatico religioso. E' quanto hanno scoperto gli inquirenti che stanno indagando sulla tragedia. Ad aiutarli è proprio la ragazza rimasta viva che viene sentita in queste ore. Sembra che il padre in piena notte abbia parlato di "presenze demoniache".

