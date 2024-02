Palermo | parla la vicina di casa | “Lui picchiava la moglie e parlava sempre del Diavolo”

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un uomo che "la" e "vadel". Così ladidescrive Giovanni Barreca, il 54enne accusato di aver sterminato la famiglia oggi, 11 febbraio, ad Altavilla Milicia, vicino. "Non so seanche i figli – continua Pascal Ballof – Antonella Salamone (la, ndr)va

l’uomo che ha dato fuoco al suo pitbull di 2 anni a Palermo avrebbe cercato di far fuori un altro […] (perizona)

“Mi sembrava diabolico, avevo paura di lui. Parlava del diavolo. Sentivo l’inferno in quella casa“, queste le dichiarazioni shock di una vicina di casa di Giovanni Barreca. L’uomo ha ucciso la moglie, ...Orrore nel Palermitano. Giovanni Barreca, il 54enne che ha sterminato la famiglia, viene descritto dai vicini di casa come un "un uomo diabolico": «Mi spegneva la luce ...L’uomo seguiva la fede evangelica. Basile aveva conosciuto la moglie dell’omicida, Antonella Salamone, perché frequentava la sua chiesa, poi la donna si era allontanata e i due si erano rivisti in ...