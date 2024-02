Palermo | parla la vicina di casa | “Lui picchiava la moglie e parlava sempre del Diavolo”

(Di domenica 11 febbraio 2024) La testimonianza di Pascal Ballof: "Giovanni Barreca mi faceva paura" Un uomo che "la" e "vadel". Così ladidescrive Giovanni Barreca, il 54enne accusato di aver sterminato la famiglia oggi, 11 febbraio, ad Altavilla Milicia, vicino. "Non so seanche i figli - continua Pascal

“Per tutta la mattina non si parla che di Sanremo. Oggi però non piangiamo solo l’ennesimo femminicidio ma anche il brutale omicidio di due dei 3 figli della… Leggi ...Orrore nel Palermitano. Giovanni Barreca, il 54enne che ha sterminato la famiglia, viene descritto dai vicini di casa come un "un uomo diabolico": «Mi spegneva la luce ...L’uomo seguiva la fede evangelica. Basile aveva conosciuto la moglie dell’omicida, Antonella Salamone, perché frequentava la sua chiesa, poi la donna si era allontanata e i due si erano rivisti in ...