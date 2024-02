Pagelle Mondiali nuoto | staffettisti senza rimpianti | occasione persa per le donne Seconde linee a salve

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)DOHA 2024 PRIMA GIORNATA Si chiude con un argento la prima giornata del Mondiale di Doha per l’Italia. Gli azzurri erano i favoriti nella 4×100 stile libero ma nessuno avrebbe pensato a un lancio del genere che ha spezzato la gara in due. Sarebbe servito il miglior Frigo ma il veneto non è al meglio ed ha pagato nel finale riuscendo comunque a resistere al ritorno degli Usa e non era scontato. Bene Martinenghi in finale nei 100 rana con il quarto tempo. Peccato per Viberti e per Sara Franceschi a un soffio dalle finali rispettivamente dei 100 rana e dei 200 misti. Prova controversa della 4×100 stile libero. Il podio era possibile, con il record italiano sarebbe stato oro ma se anche le altre Nazionali sono andate piano è inutile chiedere miracoli alle italiane che avevano un compito, ...