Pagelle Irlanda-Italia 36-0 | i voti degli azzurri Nella disfatta di Dublino si salvano in pochi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si è conclusa la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 e asono scese in campo l’e l’. Un match a senso unico, una partita che l’ha dominato per 80 minuti e dove l’ha avuto poche occasioni palla in mano, ha giocato malissimo in touche e in difesa ha sofferto tantissimo. Ecco come sono andati gli. Capuozzo 5,5: è mal posizionato sulla prima meta irlandese, ma almeno è aggressivo in attacco e uno deia farsi vedere. Pani 5: praticamente non pervenuto in attacco, ma non per colpa sua se la squadra non ha possessi. In difesa non fa la differenza. Brex 5: una brutta palla persa, prova a spingere, ma si vede poco e in difesa non riesce a fermare l’onda verde. Menoncello 5: è il solito attaccante devastante palla in ...