Operazione di controllo straordinario del territorio | numerose denunce e segnalazioni dei Carabinieri di Arezzo e Cortona

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nei giorni scorsi, il Comando Compagnia diha condotto un’intensa attività didel, concentrando gli sforzi sulle principali arterie della Valdichiana, in particolare nelle località di Subbiano e Capolona. L’obiettivo primario dell’era la prevenzione e, se necessario, la repressione di fenomeni di illegalità diffusa. L’iniziativa, pianificata dal Comando Provincialedi, ha coinvolto i militari delle due Compagnie in servizi perlustrativi automontati nei giorni 9 e 10 del corrente mese. Durante questo periodo, sono stati ottenuti importanti risultati operativi, evidenziati di seguito: Compagnia di:Denunciate in stato di libertà due persone per guida sotto l’influenza dell’alcol e ...