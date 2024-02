Openjobmetis Varese – Carpegna Prosciutto 91-80 | Pesaro sprofonda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024)11 febbraio 2024 - Se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, diciamo che la sparata fatta contro gli arbitri da Ario Costa nel corso della settimana, è stata servita con un tocco di arsenico a, dove a 7 minuti dalla fine gli arbitri mandano negli spogliatoi Mcduffie, il migliore della. A quel punto la macchina offensiva di Sacchetti si blocca e dalla sostanziale parità ed equilibrio in campo si apre una vera e propria slavina. Il match si chiude conavanti per 91 a 80. Cosa ha fatto Mcduffie per finire sotto la doccia? Ha esultato in faccia ad un avversario dopo aver fatto canestro: gli arbitri gli fischiano fallo tecnico. Ed è il secondo che si becca l’ala biancorossa e così la sua partita finisce prima del tempo in un momento di grande ...