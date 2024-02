One Day | spiegazione del finale della serie tv su Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Richiesta a gran voce dai fan, non proprio soddisfatti dall’adattamento del 2011 con Anne Hathaway, latv di One Day – dal romanzo di David Nicholls – è finalmente arrivata su. Tuffandoci a capofitto nei suoi 14 episodi dalla durata contenuta, asciutti e centrati esattamente come i capitoli del libro, abbiamo ritrovato Emma Morley (Ambika Mod) e Dexter Mayhew (Leo Woodall) e la storia struggente di due vite che si intrecciano il 15 luglio di ogni anno per due decenni. Come da copione, ilha lasciato i fan in lacrime, ma si è anche distinto per una maggiore precisione nell’esposizione dei fatti rispetto al film. Nella nostradeldi One Day, analizziamo proprio come il tempo influisce sulla amicizia e il legame ...