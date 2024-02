Omicidio Scazzi | l' avvocato Coppi | «Sabrina innocente | non posso morire senza giustizia» Chiesta la revisione del processo

(Adnkronos) – Oggi, domenica 11 febbraio, Michele Misseri torna libero . Lo zio di Sarah Scazzi , condannato per soppressione di cadavere per aver ... ()

Oggi, domenica 11 febbraio, Michele Misseri torna libero . Lo zio di Sarah Scazzi , condannato per soppressione di cadavere per aver nascosto il corpo ... (metropolitanmagazine)

«Mi sentivo più libero dentro, fuori mi sento invece incarcerato». Sono le parole che Michele Misseri ha detto all'avvocato Luca La Tanza appena uscito dal carcere di ...Michele Misseri è tornato in libertà dopo aver scontato 7 anni di carcere per aver nascosto il cadavere di Sarah Scazzi, tornerà ad Avetrana ...Michele Misseri torna in libertà. Condannato a 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove per il delitto di Avetrana, il 70enne ha potuto godere di uno sconto di pena per buona con ...