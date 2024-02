Omicidio di Sarah Scazzi | zio Miché esce dal carcere Mi sentivo più libero in cella

(Di domenica 11 febbraio 2024) Avetrana (Taranto), 11 febbraio 2024 – Si autoaccusa dell’della nipote quindicenne, ma da oggidopo aver scontato una condanna a otto anni (di cui più di uno condonato) per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Michele Misseri è uscito alle 7.17 daldi Borgo San Nicola a Lecce, ma per ora non è tornato nella villetta di Avetrana dove fu compiuto il delitto per il quale stanno scontando l’ergastolo a Taranto la moglie, Cosima Serrano, e la figlia, Sabrina. Fino all’ultimo ha continuato a dire di essere l’unico responsabile e che la sua scarcerazione è un’ingiustizia. Lo sguardo fisso nel vuoto, i baffetti disegnati con cura, zio Michele era a bordo di una Panda seduto sul sedile del passeggero. Quando il cancello elettronico si è aperto, l’auto ha ...

