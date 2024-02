Omicidio a Carmignano | i presunti killer inchiodati dalle macchie di sangue

(Di domenica 11 febbraio 2024) I soldi sporchi diinchioderebbero i due uomini originari del Pakistan, di 22 e 30 anni, fermati per l’di Arpal Singh, autotrasportatore di 59 anni trovato morto venerdì sera, ucciso a coltellate nelle zone industriali di Seano, a(Prato). I duesono stati intercettati ieri sera, su un treno diretto a Torino, mentre cercavano di fuggire all’estero, probabilmente in Portogallo. Le indagini Individuati tramite le immagini delle telecamere della videosorveglianza, sono stati fermati dai carabinieri con un'indagine di tipo «classico» – coordinata dalla procura di Prato con il capo facente funzioni Laura Canovai e la sostituta Valentina Cosci -, dato che i due si erano disfatti dei cellulari. Dall'analisi delle immagini gli inquirenti ipotizzano anche che ...

Risolto in meno di 24 ore il caso dell’autrasportatore indiano di 59 anni, Arpal Singh, residente in Lombardia, ucciso a coltellate nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, a Seano… Leggi ...PALERMO, 11 FEB - Un uomo di 54 anni ha ucciso, ad Altavilla Milicia (Palermo), la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi. Le notizie sono ancora molto fra ...Tragedia a Prato, dove un autotrasportatore indiano è stato ferito mortalmente da due uomini: tutto per una rapina.