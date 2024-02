Omicidio a Carmignano | 59enne ucciso a coltellate | i due killer lavoravano con la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prato, 11 febbraio 2024 – Accoltellato a una gamba e alla schiena e lasciato morire. Un lungo video, girato da una telecamera di videosorveglianza di una ditta in via Torricelli a Seano, riprende la lunga agonia della: mezz’ora, tempo durante il quale ha sofferto, contorcendosi per il dolore finché non è deceduto a causa delle ferite, forse dissanguato. E’ stata un’eternità. E’ morto in modo atroce Arpal Singh, autotrasportatore di 59 anni di origini indiane, residente a Mantova,da due pachistani di 20 e 30 anni cheper la, bloccati ieri sera in tarda serata. L’hanno aggredito mentre stava caricando il furgone con gli abiti da portare in Germania di fronte a un pronto moda. Arpal Singh è statobrutalmente venerdì sera poco dopo le 20 nel buio di via ...