Omicidio a Boscoreale | Davide Fiorucci ucciso sotto casa con 10 colpi di pistola

Omicidio in piena notte in provincia di Napoli. I carabinieri di Napoli sono intervenuti intorno a mezzanotte e 45 in via Settetermini, a Boscoreale, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul ...Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’omicidio e la sua matrice.Lo hanno aspettato sotto casa, nella notte. Poi si sono avvicinati e l’hanno ucciso con una decina di colpi di pistola al petto. L’agguato mortale è avvenuto a Boscoreale (Napoli) dove i carabinieri ...