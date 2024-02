Omaggio al comandante Ebio | iniziò la Resistenza partigiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un’occasione per ricordare e attualizzare l’esempio del“. Oggi a Merizzo di Villafranca la commemorazione del sacrificio di Edoardo Bassignani (nella foto). Fudella Brigata Garibaldi “Leone Borrini”, ricorre quest’anno è il 79esimo anniversario della tragica morte avvenuta per mano fascista il 3 febbraio del 1945. "Una persona così speciale che nel 2004 abbiamo deciso di dedicare al suo esempio il nome dell’associazione Archivi della- Circolo Edoardo Bassignani – spiegano dall’Anpi – Di questo suo “essere speciale” avevamo una vaga idea al tempo, ma poi tutto è diventato più chiaro quando nel 2005 abbiamo iniziato la ricerca sul campo intervistando i partigiani e le partigiane superstiti, che erano stati a lui vicini. Oggi, come ogni anno hanno fatto i suoi compagni dal 1946, lo ...