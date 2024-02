Ocean Viking | la Ong contesta il fermo della nave dei migranti | bufera e sit-in di solidarietà

La contestazione è quella di avere violato il decreto Piantedosi in tema di soccorso ai migranti. sequestro amministrativo per la nave Ocean Viking ... (noinotizie)

Nuovo sequestro amministrativo in Puglia per la nave Ocean Viking di Sos Mediterranée , il secondo in meno di due mesi nella regione. Dopo ... (panorama)

BRINDISI Ha attraccato al porto di Brindisi la nave Ocean Viking per lo sbarco di 261 persone, tra cui 68 minori non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi in diverse… Leggi ...Bufera sul sequestro della nave Ocean Viking, dopo l’arrivo nel porto di Brindisi. La Ong si difende: «Sono solo falsità». E le associazioni brindisine organizzano un sit ...Secondo l'organizzazione umanitaria SOS Méditerranée, la nave di salvataggio "Ocean Viking" operante nel Mediterraneo è stata nuovamente arrestata in ...