Nuovo colpo allo spaccio | seguito e bloccato in hotel | cocaina in una bomboletta e sotto il letto 11mila euro

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ferrara, 11 febbraio 2024 – Un rapido scambio in un piazzale, il pedinamento fino a un bed & breaksfast e lì la ‘sorpresa’. Quasi quaranta grammi dinascosti in unaspray con scomparto segreto e undicimilain contanti stipati in un cassetto. A finire nella rete della polizia locale è stato un albanese di 27 anni, disoccupato e incensurato. Il giovane è stato arrestato pere, ieri mattina, è comparso in tribunale per l’udienza di convalida. Ma facciamo un passo indietro fino a venerdì. La polizia locale sta svolgendo un servizio di controllo anti droga quando nota un movimento sospetto nel parcheggio di un negozio in fondo a via Bologna, poco prima di Chiesuol del Fosso. Nello spiazzo arriva un’auto. Scende una persona, passa qualcosa a un’altra, poi risale in macchina e parte. Non ...