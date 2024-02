Nuove tecnologie e attacchi contro le milizie iraniane CentCom si racconta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Comando Centrale statunitense, che per mandato copre la regione di mondo tra Egitto e Afghanistan, sta vivendo una stagione di centralità, non solo geografica ma anche mediatica. La situazione in Medio Oriente è tornata al centro della scena con la guerra a Gaza e le pressioni dellecollegate all’Iran, ma anche con le tensioni regionali e le attività velenose delle potenze rivali dell’Occidente. In molti cercano di approfittare di ciò che accade per spingere i propri interessi, e tra questi c’è anche una chiara volontà (per esempio della Cina) di far figurare gli Stati Uniti come un attore destabilizzante. Da qui emerge la necessità per l’amministrazione Biden dire costantemente le azioni condotte. Serve per evitare che quella narrazione velenosa anti-americana attecchisca all’interno della regione e tra chi la osserva (alleati, ...