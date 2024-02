Nuova tecnologia aiuta gli ortopedici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’intelligenza artificiale per diagnosticare i disturbi della colonna vertebrale. Polo di riferimento per la chirurgia degli arti superiori e inferiori, l’Unità operativa di Ortopedia dell’Istituto di cura Città di Pavia (Gruppo San Donato) si è dotata del sistema di rilevamento tridimensionale Spine 3D, strumentazione innovativa e non invasiva per l’analisi biomeccanica e posturale utile nei casi di scoliosi o per il follow up dopo interventi chirurgici. "Per verificare l’andamento di una terapia o di un percorso riabilitativo – spiega il dottor Luca Marin, coordinatore dell’Area riabilitativa – sarebbero necessari numerosi esami e controlli durante un decorso lungo anche anni. Con laa infrarossi è possibile effettuare monitoraggi regolari in sicurezza tutelando la salute del paziente". M.M.