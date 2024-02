Nuoto | un buon Martinenghi in semifinale nei 100 rana ai Mondiali Bravo Viberti | non convince Peaty

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nicolòe Ludovicopassano il primo scoglio del proprio Mondiale dinella Aspire Dome di Doha. Per entrambi ènei 100, in due gare corse con una apparente tranquillità per preservare le cartucce in vista del pomeriggio.è il primo a battezzare l’acqua essendo piazzato in sesta batteria, con Caspar Corbeau ed il rientrante Ilya Shymanovich come avversari più pericolosi. I primi 50 metri sono in completa gestione, per poi accelerare nella seconda vasca e toccando per primo in 59.27 apparentemente senza sforzi, avanzando la sua candidatura per un posto al sole con l’assenza del cinese Haiyang Qin. Battesimo del fuoco invece per, che si ritrova assieme a due giganti come Nic Fink ed Adam...