Nuoto | subito Martinenghi e 4×100 sl maschile in cerca di gloria al Mondiale di Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prima giornata ed ètanta Italia aldicon gare che potrebbero regalare soddisfazioni al contingente azzurro e altre dove, anche senza Italia, lo spettacolo è assicurato. Si inizia con i 200 misti donne, gara incertissima nella quale l’azzurra Sara Franceschi, al rientro dopo un problema fisico, se al meglio può dire la sua in chiave finale. La migliore al mondo fra le iscritte è la statunitense Kate Douglass che ha già dato dimostrazione di quanto vale con alcuni crono di altissimo livello. Attenzione anche alla olandese Steenbergen che gradisce questa gara, la canadese Pickrem e la britannica Wood. Per Franceschi un obiettivo potrebbe essere nuotare sotto il limite per la qualificazione olimpica, fissato in 2’10”99 Azzurri a caccia di una complicata qualificazione diretta nella finale dei 400 stile libero: Marco ...