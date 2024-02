Nuoto | risultati batterie Mondiali nuoto | ottime le staffette 4×100 sl | buon avvio di Martinenghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Andate in archivio ledella prima giornata dei2024 diin corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-1 di heat nel quale l’Italia era presente in questi tutte le gare e i riscontri sono stati di tenore differente nel bene e nel male. Nelle heat dei 200 misti donne Sara Franceschi ha fatto una sorta di back-to-back. Lei, infortuna alla spalla, non aveva potuto disputare gli Assoluti invernali a Riccione e neanche gli Europei in vasca corta a Otopeni. Sostanzialmente la sua ultima apparizione risaliva aidi Fukuoka di circa sei mesi fa. Di conseguenza, la sua condizione non può essere certamente ottimale e lo si è notato nel suo incedere in vasca. Comunque, il 2:13.66 (nono tempo dell’overall) è stato sufficiente per entrare nel novero delle atlete qualificate per le ...