Nuoto | Peaty alza la voce nella semifinale dei 100 rana Martinenghi avanza

(Di domenica 11 febbraio 2024) Arrivano segnali di risveglio. Le semifinali dei 100uomini dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar) non vedono tra i protagonisti il cinese Qin Haiyang, che ha deciso di tirare un po’ il fiato in vista della grande volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024. E dunque spazio alla concorrenza e a chi come Adamha voglia di riconquistare lo scettro. Per l’uomo capace di riscrivere i nuovi confini della, realizzando primati del mondo a pioggia e vincendo tre ori olimpici e otto mondiali, la rassegna iridata è una chance per ritrovarsi dopo i problemi fisici e psicologici dell’ultimo anno. Ebbene il nuotatore del Regno Unito ha fatto sentire la sua presenza nel penultimo atto, con un passaggio veloce ai 50 metri (27.17) e un buon ritorno da 31.43. Conclusione: 58.60 e desiderio di guardare tutti dal podio ...