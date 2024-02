Nuoto | Mondiali | Sara Franceschi fuori in semifinale nei 200 misti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doha, 11 feb. – (Adnkronos) –innei 200ai campionati del mondo di Doha. L’azzurra è nona e prima delle escluse con il crono di 2’12?34. La più veloce è la statunitense Kate Douglass in 2’08?41. L'articolo CalcioWeb.

Il Settebello, dopo aver battuto gli Stati Uniti per 13-12, ottenendo così la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 , giocherà i quarti di ... (oasport)

Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi è in finale nei 100 rana ai Mondiali di Doha. L’azzurro vince la prima semi finale con il tempo di ... (calcioweb.eu)

Doha, 11 febbraio 2024 – Fa 59”13 e vola in finale Nicolò Martinenghi . Sono iniziate le gare ufficiale del pomeriggio ai Mondiali di Doha. e gli ... (ilfaroonline)

Durante la prima mattinata di gare di nuoto in vasca World Aquatics ha annunciato che sara' la citta' di Pechino ad ospitare il mondiale degli ...