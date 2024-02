Nuoto | Mondiali | Olanda vince la 4x100 stile libero femminile e azzurre quinte

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doha, 11 feb. - (Adnkronos) - L'la medaglia d'oro nella staffettaai campionati del mondo di Doha. Le olandesi toccano in 3'36"61 precedendo l'Australia (3'36"93) e il Canada (3'37"95). LeChiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Menicucci e Costanza Cocconcelli chiudono al quinto posto in 3'38"67.

Doha, 11 feb. - (Adnkronos) - Serviva una vittoria per la certezza matematica. Gli azzurri battono 13-12 gli Stati Uniti, si qualificano ai quarti di ... (liberoquotidiano)

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – Serviva una vittoria per la certezza matematica. Gli azzurri battono 13-12 gli Stati Uniti, si qualificano ai quarti ... (calcioweb.eu)

Doha, 11 feb. - (Adnkronos) - La Cina vince la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai campionati del mondo di Doha. Gli asiatici toccano in 3'11"08 precedendo gli azzurri Alessa ...Medaglia d'argento per l'Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Doha: Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hano chiuso secondi nella finale vinta dalla ...Doha, 11 feb. - (Adnkronos) - Sara Franceschi fuori in semifinale nei 200 misti ai campionati del mondo di Doha. L'azzurra è nona e prima delle escluse con il crono di 2'12"34. La più veloce è la stat ...