Nuoto | Mondiali | coreano Kim Woo-min oro nei 400 stile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Inni nazionali in corso. 16.50 Italia con: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 4 Marziali, 5 Fondelli, 7 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.57 DEL LUNGO devia un pallone pericoloso di C. Dood. 2.47 Traversa per Condemi, altra superiorità ... (oasport)

Durante la prima mattinata di gare di nuoto in vasca World Aquatics ha annunciato che sara' la citta' di Pechino ad ospitare il mondiale degli ...La staffetta femminile 4x100 stile libero ha raggiunto la finale ai Mondiali di nuoto, in svolgimento nella piscina dell'Aspire Dome di Doha. Sofia ...Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti passano il primo scoglio del proprio Mondiale di nuoto nella Aspire Dome di Doha. Per entrambi è semifinale nei 100 rana, in due gare corse con una apparente tran ...