Nuoto | Martinenghi dubbioso | “Buona tattica | sensazioni contrastanti”

(Di domenica 11 febbraio 2024)la prima per Nicolòai Campionati Mondiali 2024 di, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (in Qatar). Il campione iridato 2022 ha superato in scioltezza lo scoglio delle batterie, firmando il secondo miglior tempo assoluto della mattinata in 59?27 e qualificandosi senza problemi per le semifinali in programma nella sessione serale odierna. “Stamattina ho avutoun po’ strane. Ottima gara dal punto di vista tattico, un po’ meno a livello fisico nel senso che pensavo di sentirmi in maniera diversa. Comunque sono molto contento. È arrivato il personale stagionale, ma questo sapevo di farlo già in batteria. Di fianco a me Corbeau è passato molto più forte di me ma sono riuscito a fare un ritorno un po’ più nelle mie corde, come ero abituato a fare un anno e mezzo fa“, dichiara il ...