Nuoto | la 4×100 sl femminile fa sognare | azzurre in finale con il 2° tempo ai Mondiali!

(Di domenica 11 febbraio 2024) Italia convincente nelle batterie della staffettastile libero donne dei Mondiali 2023 di Doha (Qatar). Lehanno ottenuto il pass per ladi questo pomeriggio con il secondo. Una prestazione incoraggiante in un contesto, c’è da dire, favorevole per le assenze pesanti di squadre come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Sono Mondiali diparticolari, in una collocazionerale anomala, e i risultati inevitabilmente ne risentiranno. Un quartetto che ha avuto il lancio da Sofia Morini in 55.02, a seguire Costanza Cocconcelli da 55.18, Emma Virgina Menicucci da 55.12 e una buona chiusura da Chiara Tarantino in 53.88. 3:39.20 per le nostre portacolori che nell’atto conclusivo cercheranno di avvicinare il 3:35.90 (record italiano), anche se sarà ...