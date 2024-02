Nuoto | Italia in finale ai Mondiali nella 4×100 sl maschile Zazzeri | “Puntavo al minimo olimpico”; Miressi | “Vogliamo una medaglia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lorenzo, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Alessandrocentrano senza patemi l’obiettivo della mattinata e conquistano il pass per ladella staffettastile liberoai Campionati2024 di, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (in Qatar).con il secondo tempo assoluto in batteria in 3’12?96 solamente alle spalle degli Stati Uniti (3’12?32). Di seguito le dichiarazioni a caldo degli azzurri ai microfoni della Rai dopo la heat odierna.(48.33 al lancio): “Direi un’ottima prima frazione. Passaggio molto veloce a 22.7, uno dei miei migliori, quindi la velocità c’è. Ho un po’ di affanno per la tosse un po’ come tutti, perché soffriamo questi sbalzi di temperatura. ...