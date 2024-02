Nuoto | Italia d’argento ai Mondiali nella 4×100 sl La Cina sbanca con il record del mondo di Pan Zhanle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una staffettalastile libero uomini dell’Finale dei2024 di Doha. All’Aspire Dome della capitale del Qatar lo spettacolo non è mancato di certo, visto quanto fatto in prima frazione di questa gara dal cinese Pan. L’atleta asiatico, capace già nel corso dei Giochi Asiatici di abbattere il muro dei 47? (46.97), si è superato. Lo stile liberista in questione, infatti, è andato a migliorare ildeldel rumeno David Popovici e l’ha portato a 46.80. Un tempo incredibile, con un passaggio pazzesco da 22.26 nei primi 50 metri. Un bel messaggio per tutti gli avversari in vista dei 100 sl siagara individuale di questiche per i Giochi Olimpici di ...