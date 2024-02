Nuoto Il ritorno di Adam Peaty | dopo tante sofferenze non è più extraterrestre ma resta l’uomo da battere nella rana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) E’ tornato sulla terra, sua maestàma potrebbe trovare la sua dimensione tre metri sopra il cielo.che ha riscritto la storia dellaè pronto ad accettare l’ennesima sfida, forse la più difficile in carriera, di andare a contendere il titolo olimpico al nuovodella, il cinese Qin, che a Fukuoka ha fatto il pieno di ori e a Doha ha preferito non andare. Non è stato facile il percorso diTokyo. Ha pensato più volte di chiudere con ilagonistico e questo sarebbe stato il male minore. Ha dovuto comcon il suo fisico e con kil suo subconscio, con le tentazioni dell’alcol, ha rotto i rapporti con la madre di suo figlio, ha dovuto fare i conti, per sua stessa ...