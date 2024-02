“Nooo! Non è possibile!”. Sanremo 2024, Geolier arriva secondo: la reazione del quartiere dopo l’annuncio (Di domenica 11 febbraio 2024) Sanremo 2024, la reazione del rione di Geolier dopo la vittoria di Angelina Mango. Ci avevano sperato, ma alla fine a trionfare è stata la cantante ex allieva di Amici. Il successo del rapper napoletano sembrava cosa fatta dopo aver ottenuto una valanga di preferenze al televoto. Anche nella serata finale Geolier ha stravinto col 60% dei voti, decisivi sono risultati i voti di sala stampa e giuria delle radio. Lo stesso Geolier è intervenuto subito dopo la fine dei giochi affermando: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me“. Insomma il cantante sembra aver preso con sportività la sconfitta al Festival. Diverso, invece, l’atteggiamento dei suoi ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di domenica 11 febbraio 2024), ladel rione dila vittoria di Angelina Mango. Ci avevano sperato, ma alla fine a trionfare è stata la cantante ex allieva di Amici. Il successo del rapper napoletano sembrava cosa fattaaver ottenuto una valanga di preferenze al televoto. Anche nella serata finaleha stravinto col 60% dei voti, decisivi sono risultati i voti di sala stampa e giuria delle radio. Lo stessoè intervenuto subitola fine dei giochi affermando: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me“. Insomma il cantante sembra aver preso con sportività la sconfitta al Festival. Diverso, invece, l’atteggiamento dei suoi ...

