Non rispondo neanche | la domanda fa calare il gelo | Annalisa fulmina il giornalista | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cala il sipario sul 74esimo Festival di Sanremo: vince Angelina Mango con La Noia. Ascolti record per l'ultima di Amadeus, ammesso che ultima sia davvero. Staremo insomma a vedere. Ma il giorno successivo al termine della kermesse, tutti i riflettori sono ancora puntati sul Festival, tra polemiche, annunci, complotti e chi più ne ha più ne metta. Tra i favoriti della vigilia c'era, in gara con Sinceramente. Ha chiuso sul podio, in terza posizione. Ma la sua canzone è già uno strepitoso successo in radio. Insomma, ha conquistato tutti con la sua potenza artistica e anche con i look provocanti che ha sfoggiato sera dopo sera, outfit caratterizzati da shorts inguinali, collant e reggi-calze sempre in evidenza. E così eccola,, nella conferenza stampa del mattino, a cui i primi tre classificati sono chiamati a partecipare. Ad un ...