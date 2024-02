Non rincorrere il futuro | ma prepararlo Qual è lo stato del sistema elettrico italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Promosso con la sufficienza, fino al 2028. Questo il verdetto dell’ultimo rapporto Terna sull’adeguatezza del nostro: se tutto andrà secondo i piani esso “risulterà mediamente adeguato e non necessiterà di nuova capacità”. Del resto l’estate è trascorsa senza episodi di stress, a dispetto della scarsa piovosità di inizio anno e nonostante un picco di domanda ancora in crescita (+2,5%), ormai non lontano dal suo massimo storico. Anche la scorsa volta il verdetto fu lo stesso: eppure l’estate 2022 era stata quella della tempesta perfetta, con ilmesso alla prova come mai prima da caldo, siccità e scarsità di import. Ora di quel luglio è rimasto un segno nelle statistiche: quello zero toccato per la prima volta dal Margine minimo di Adeguatezza, la “scorta” di potenza che resta disponibile quando il ...