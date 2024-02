Non posso più fare a meno di te

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cara Frascusa se ti chiamo così, il tuo nome completo, friggitrice ad aria, mi mette soggezione, è troppo pomposo, troppo lontano dalla tua sorridente semplicità. Lo so, non sono in molti a capirti e ad apprezzarti come meriti. Ogni giorno leggo cose cattive e ingiuste sul tuo conto; non ti so dire quanto ne sia addolorata. Ma, allo stesso tempo, sorrido fra me e me, perché io, io ti conosco. E sappi che tutto questo ti rende per me ancora più cara, e preziosa. Il mio, lo so, è un sentimento destinato a rimanere semiclandestino. Mi confido con pochi. Non sopporto le occhiate taglienti di chi pensa di sapere tutto di te. Limitata, costosa, arida, millantatrice: la chiamano friggitrice, ma è un fornetto ventilato, nulla di più, bisbigliano velenosi. Non è per veri cuochi, sbuffano con aria di sufficienza. Anche se magari non sanno cucinare nemla pasta in bianco. ...