“Non fate più votare” | scandalo Geolier a Sanremo | spunta un gesto sconcertante dietro le quinte Video

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Nonpiù”, il giorno dopo la finale del Festival di2024 esplode unolegato aunle. Il cantante campano era dato tra i favoriti per la vittoria finale della kermesse della musica italiana che poi ha visto trionfare Angelina Mango.il, è polemica a(ANSA) Notizie.comEmanuele Palumbo, questo il suo nome di battesimo, è arrivato secondo con la canzone “I p’ me, tu p’ te”solo alla figlia dell’indimenticabile artista di Potenza. Una cosa che ha fatto storcere il naso ai più, ma non perché non fosse gradita Angelina. In molti ...