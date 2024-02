Non basta il solito Coda Cremonese | frenata amara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Mariachiara Rossi CREMONA Finisce la striscia di vittorie di fila del 2024 della. Stroppa non va oltre l’1-1 in casa contro la Reggiana riuscendo a riacciuffare grazie al– arrivato al dodicesimo gol stagionale – un pareggio che non ha conseguenze disastrose sulla classifica, ma che mette in guardia i grigiorossi per i prossimi appuntamenti. Il secondo posto a pari merito con il Como e i 6 punti di distanza dal Parma capolista sono il coerente riflesso delle prestazioni di carattere e personalità di cui si è resa protagonista la squadra lombarda. Eppure, le tante occasioni da gol create contro la Reggiana, oltre al la mancanza di cattiveria sotto porta, devono essere un campanello d’allarme. A maggior ragione se agli avversari sonoti solo due corner per sbloccare la gara ad inizio ...