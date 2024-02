Niente rimonta Dubickas | troppo tardi La FeralpiSalò si ferma Il Palermo è troppo “big“

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lanon molla mai, ma con ilnon riesce a ripetere la rincorsa portata a buon fine la settimana precedente con la Reggiana. La sfida del Garilli si decide nella ripresa, quando i rosanero riescono a far valere la tecnica del reparto avanzato e firmano il ravvicinato uno-due che la formazione di Zaffaroni, nonostante il gol diin pieno recupero, non riesce più a cancellare. Il primo tempo è da subito molto intenso, con buone occasioni su entrambi i fronti. La compagine verdeblù colpisce una traversa con Compagnon e gioca a testa alta contro la squadra del bagnolese Corini, che chiama al lavoro Pizzignacco con gli spunti di Di Mariano, Di Francesco e Brunori. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e per assistere ad un gol bisogna attendere il 23’ quando, solo 60 secondi dopo un quasi autogol di ...

L’Inter ha vinto contro la Roma in rimonta per 2-4 e per la seconda volta consecutiva Lukaku è rimasto a bocca asciutta. L’uscita di Sommer a sfilargli il pallone l’immagine della serata. CIAO ROM - L ...Il CT azzurro non si nasconde: Nessuno crede in noi, ma non partiamo battuti. E vogliamo giocarcela fino alla fine. Francia e Inghilterra, rimonte vincenti ...PAGELLE GIGANTE SOLDEU Sabato 10 febbraio LARA GUT-BEHRAMI, 10: fenomenale. La Svizzera fa il pieno oggi nei giganti di sci alpino, e se Marco Odermatt si avvia verso record inimmaginabili, la ticines ...