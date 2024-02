NFL | stanotte il LVIII Super Bowl | Chiefs contro 49ers | Mahomes lancia la sfida a Purdy

(Di domenica 11 febbraio 2024) Questa notte gli Stati Uniti si fermeranno. A partire dalle 00.30 italiane, infatti, arriverà il kick-off delche metterà di fronte i San Franciscoed i Kansas City. All’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada), casa dei Las Vegas Raiders, si giocherà l’ultimo atto della stagione della NFL e, mai come in questa occasione, ci attende un match vibrante e senza una squadra che parta favorita. Da una parte, quindi, troviamo i San Francisco. I californiani, dopo aver dominato senza mezzi termini la regular season, hanno vinto con il fiatone i propri due match dei play-offs. Siai Green Bay Packers, sia nel Championshipi Detroit Lions, i rosso-oro hanno faticato e non poco. L’approdo al...

Il grande giorno è arrivato: stanotte i campioni in carica dei Kansas City Chiefs sfideranno a Las Vegas i San Francisco 49ers.Reaves trascina i gialloviola di Los Angeles che si impongono sul parquet dei Celtics NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - I Lakers passano a Boston, Knicks inarrestabili, riscatto Sixers, poker Caval ...foto di nba.com Questa sera al TD Garden, quando in Italia saranno le 01:30 di venerdì 2 febbraio, si affrontano per la trecentesima volta nella storia della regular season della NBA i Boston Celtics ...