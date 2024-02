Neve fresca e allerta meteo | l’appello del Soccorso alpino | “Rischio valanghe | sciatori attenti”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lecco, 11 febbraio 2024 – Attenzione alle. A lanciaresono i tecnici dele speleologico. Lacaduta in questi ultimi giorni e il vento, rendono il manto nevoso estremamente instabile. L'appello Le zone pericolosemoderato L'appello “Le vette imbiancate sull'arcocon le belle giornate previste nei prossimi giorni sono un richiamo per tutti gli appassionati di montagna, ma anche noi ci sentiamo di fare un richiamo: attenzione alle– è l'invito pressante degli angeli della montagna del–. Il pericolo risulta essere marcato in diverse località italiane". “Prima di intraprendere qualsiasi attività ...