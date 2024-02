Netanyahu | non entrare a Rafah?Vuol dire perdere la guerra

(Di domenica 11 febbraio 2024) In un estratto di un'intervista alla Abc che sarà trasmessa oggi, il primo ministro israeliano Benyaminrespinge le richieste a Israele di evitare un'offensiva militare a Rafah: "Coloro che dicono che in nessun caso dovremmoa Rafah ci stanno sostanzialmente dicendo dila. Tenete Hamas lì", ha dichiarato. Lo riportano i media israeliani. "Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di Hamas a Rafah, che è l'ultimo bastione", ha aggiunto. La città più meridionale di Gaza è diventata il rifugio per quasi un milione di sfollati palestinesi, spinti a sud dalla

Il premier israeliano: "Lavoriamo a piano dettagliato per far uscire i civili". Proseguono i raid israeliani sulla città, bombardate anche Khan ... (sbircialanotizia)

Netanyahu non ha fornito dettagli o una tempistica, ma l'annuncio ha scatenato il panico e gli avvertimenti dei diplomatici. Più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono ammassati a Rafah, ...Non entrare a Rafah, per Benjamin Netanyahu, significherebbe "perdere la guerra". Lo ha detto, in un'intervista alla Abc il premier israeliano che respinge in questo modo le richieste fatte al suo Pae ...