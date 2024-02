Netanyahu | non entrare a Rafah?Vuol dire perdere la guerra

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione è più che drammatica: bisogna fermare Netanyahu e l’attacco a Rafah per evitare un’ulteriore ecatombe oltre alla strage di civili che è già in corso da troppe settima ...Non entrare a Rafah, per Benjamin Netanyahu, significherebbe “perdere la guerra”. Lo ha detto, in un’intervista alla Abc il premier israeliano che respinge in questo modo le richieste fatte al suo Pae ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 11 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...