Netanyahu | “Non entrare a Rafah vuol dire perdere la guerra”

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Coloro che dicono che per nessuna ragione dobbiamo, voglionosostanzialmente, 'perdete la, lasciate che Hamas rimanga lì'". Così il premier israeliano Benjaminin una intervista alla Abc, mentre proseguono i bombardamenti sulla città. Le forze israeliane "stanno lavorando" alla creazione di un passaggio sicuro per consentire l'uscita

LEGGI – Profughi: Netanyahu a Rafah spera in Al Sisi (che invia i tank) Nella storia di Israele non era mai accaduto che il suo rating creditizio venisse declassato. Eppure il primo ministro Benjamin ...Guerra nella Striscia di Gaza. L'emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio ...L’emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio residenziale a est di Rafah, nel sud della Strisc ...