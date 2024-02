Nessun gol e poche emozioni | Monza-Verona finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Solo due conclusioni in porta, una per parte, nel match dell'U-Power Stadium0-0 la sfida traed Hellasgol etra la squadra di Palladino e quella di Baroni, un punto a testa che fa sorridere più gli scaligeri, sempre in zona retrocessione e ora a