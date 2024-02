Nerazzurri a due facce La sentenza di Bastoni | Un tempo inguardabile Successo che vale tanto»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Viva la sincerità. Con la personalità che gli è propria palla al piede, Alessandroanalizza la partita vinta contro la Roma “condannando“ una prima frazione in cui la capolista ha faticato parecchio. "Un primo, non eravamo noi sotto l’aspetto fisico, tecnico e mentale. Siamo scesi in campo male - dice il centrale nerazzurro ai microfoni di Dazn -. Nel primoci hanno mangiati. Il mister ci ha chiamato nell’intervallo in viva voce e ci ha detto che dovevamo semplicemente essere noi, quelli che eravamo stati fino a pochi giorni fa. Nel secondolo abbiamo fatto vedere". Una questione di approccio, dunque, a cui la squadra di Inzaghi (che ha visto la partita dalla tribuna per la squalifica comminata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione contro la Juventus) ha posto ...

Nulla da fare per i Lions Bisceglie nel confronto di sabato al PalaDolmen con una Jesi concentratissima e solida. La nona battuta d’arresto interna stagionale dei nerazzurri è ...I nerazzurri perdono 2-1 in casa con i biancorossi e si fanno superare al quarto posto. Ko con sorpasso e con lo stesso risultato anche per i seriani in terra veneta ...Le pubblicità sostengono il servizio Subito insidiosa l’Inter in avvio di ripresa con Calhanoglu che da punizione impegna Rui Patricio, ma il portoghese controlla in due tempi. I nerazzurri trovano il ...