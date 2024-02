Nazionale sordi Strazzari pronta per gli Europei di giugno a Malaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non si ferma mai l’attività di Viola(nella foto), esterno, classe 2001, che prende parte al campionato di serie C con la maglia del Sasso Marconi. Viola è anche uno dei punti di forza dellaitalianache, negli ultimi anni, ha fatto incetta di medaglie in occasione dei grandi eventi internazionali. E Viola, con il suo tiro mortifero dalla lunga distanza, è sempre stato uno degli elementi più importanti e affidabili di un gruppo che, spesso e volentieri, è riuscito ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Recentemente Viola è stata chiama dal direttore tecnico delladi basket per(Fssi), Beatrice Terenzi, per prender parte a un raduno di tre giorni, a Reggio Emilia.e le sue compagne disi stanno ...