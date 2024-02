Nations League Titani col Liechtenstein e la vincente playoff tra Lituania e Gibilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prende forma la quarta edizione della, che per la terza volta vuole la Nazionale di San Marino in un raggruppamento da tre squadre all’interno della Lega D. Se nei due precedenti l’esito è stato dettato esclusivamente dal fato, in questa circostanza si trattava di un evento programmato. In effetti, solo sei squadre erano inserite all’interno della Lega D, vista l’esclusione, anche questa volta, della Russia dalle competizioni Uefa. Idel ct Cevoli, penultimi nel ranking europeo della competizione, sono stati sorteggiati coned una tra. Sarà ildi marzo a stabilire chi completerà il gruppo D1, con la perdente della sfida a risultare testa di serie del raggruppamento. Dovesse spuntarla la ...