Napoli | cinque diffidati a rischio squalifica | ecco chi sono

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilè impegnato questa sera a San Siro contro il Milan, ma occhio al cartellino giallo:bengli azzurri. Sale l’attesa per il big match di questa sera trae Milan. Gli azzurrichiamati a ripetere la vittoria di settimana scorsa contro l’Hellas Verona. Walter Mazzarri, finalmente, ha avuto più tempo per lavorare a stretto contatto con la squadra e per preparare al meglio la sfida ai rossoneri. Ilha bisogno di trovare i tre punti contro la squadra di Stefano Pioli. I campioni d’Italia, infatti, devono assolutamente rispondere alle vittorie molto larghe di Fiorentina e Bologna per provare a restare agganciati al treno Champions League. Il quarto posto, infatti, nonostante una stagione travagliata, è ancora alla portata degli ...

E poi c'è da dire che gli azzurri si stanno dimostrando particolarmente a loro agio nella San Siro rossonera. I milanesi non vincono dal 14 dicembre 2014 (2-0 con gol di Menez e Bonaventura). Dopo ...Terminate le due partite della domenica pomeriggio di Serie A, il verdetto più importante in termini di classifica arriva senza dubbio dal Dall'Ara.Questa sera Milan e Napoli scenderanno in campo a San Siro alle 20 e 45. Big match molto attesa, che arriva in un momento molto positivo in particolare per i rossoneri che arrivano da otto risultati u ...