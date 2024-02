Musica in lutto | addio a un grande “avventuriero”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) La storia di Damo Suzuki potrebbe facilmente essere confusa con quella di un protagonista di un film d’azione e avventura, tanto è ricca di episodi che sfidano l’ordinario. Il suo contributo alladei Can, una delle band più influenti del movimento kraut-rock degli anni ’70, è soltanto uno degli aspetti che rendono la sua vita degna di nota. Suzuki si unì ai Can in un modo che sembra uscito da una sceneggiatura hollywoodiana: fu scoperto mentre si esibiva per strada a Monaco di Baviera. La band tedesca fu immediatamente colpita dal suo stile psichedelico e visionario, tanto da invitarlo a unirsi a loro sul palco per un concerto previsto quella stessa sera. Questo giovane cantante giapponese, che aveva lasciato il suo paese nativo da ragazzo per esplorare il mondo, viaggiando attraverso l’Europa e vivendo in comuni hippy, non esitò ad accettare ...