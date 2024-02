Muore solo sotto la pioggia | il corpo trovato sul marciapiede di via Trubetskoy

(Di domenica 11 febbraio 2024) Milano, 11 febbraio 2024 – La polizia indaga per risalire alla causa e alle circostanze attorno alla morte dell’uomo di 47 annisenza vita attorno alle 4 di domenica mattina suldi viaa Milano, vicino a dove passano i binari della ferrovia, nel quartiere di Greco, a pochi metri del centro sociale Leoncavallo. Insieme agli agenti, sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, molto probabilmente un clochard, morto dala. Sulnon si sono ferite o segni di violenza: ciò farebbe escludere un omicidio. Mal’autopsia potrà stabilire l’esatta causa di quella che sembra una delle tante morti “invisibili” di senzatetto e disperati in città.

